Брюссель потребовал от членов ЕС срочно пресечь незаконный поток товаров в Россию, - Politico

Поскольку терпение в отношении нарушителей истощается, еврокомиссар по финансам ЕС Мейрид МакГиннесс и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, подписавшие письмо, заявили, что вскоре поделятся "подробной информацией" о том, какие компании уклоняются от санкций. Они заявили, что к середине апреля свяжутся со столицами, чтобы оценить принятые меры.

Хотя сами санкции согласовываются на уровне ЕС, за их соблюдение отвечают правительства, а их контролирует Еврокомиссия. В декабре страны одобрили новый пакет ограничений против России и работают над следующим.

Подсанкционные товары из ЕС доставляются в Россию сначала через страны, не входящие в ЕС, а затем реэкспортируются в Россию, а также через дочерние компании европейских компаний, которые производят товары за пределами блока, говорится в письме. Обычно это предметы и технологии, которые не являются оружием, но могут быть использованы в военных целях и попасть на поле боя.

Централизация контроля

Еврокомиссия изучает возможность создания органа ЕС по обеспечению соблюдения санкций, фактически отбирая эту работу у правительств.

По словам чиновника, близкого к переговорам, который говорил на условиях анонимности, эта идея набирает популярность и может оказаться в повестке дня главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, если она будет назначена на второй срок.

В письме говорится, что экспорт запрещенных товаров из ЕС в страны, не входящие в ЕС, вырос с 3 млрд евро до начала вторжения в Украину до 5,6 млрд евро к середине 2023 года. Это "чрезвычайно тревожное" увеличение компенсирует потерю легальной торговли этими товарами с Россией до войны, говорится в сообщении.

В письме правительствам предписывается "привлекать к ответственности операторов ЕС, которые активно подрывают санкции ЕС", и удерживать компании от использования лазеек в санкциях, публикуя "наиболее показательные" случаи и связанные с ними наказания.

МакГиннесс также советует странам-членам связаться с компаниями, участвующими в производстве товаров, подпадающих под санкции, и заставить их провести более тщательную проверку своих цепочек поставок на предмет соблюдения правил санкций ЕС.

Национальные власти должны делиться дополнительной информацией о компаниях и частных лицах, не входящих в ЕС, которые могут быть причастны к использованию лазеек в санкциях, и должны "проявлять особую бдительность" в отношении исключений из санкций, которые могут усугубить проблему, говорится в письме.

Огромные проблемы

Идея создания европейского органа по обеспечению соблюдения санкций оказалась популярной в прошлом: около 10 стран, включая Германию, Францию, Италию и Испанию, поддержали идею создания такого органа под руководством Нидерландов.

В прошлом году Франция лоббировала расширение полномочий Европейской прокуратуры для прикрытия лазеек в санкциях.

Высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что существуют "огромные проблемы" с введением санкций, включая "неравномерное" их распространение от одной страны к другой.

Другой дипломат ЕС заявил, что они поддерживают любой инструмент, который поможет странам ЕС обеспечить соблюдение санкций.

Третий предостерег от создания органа на уровне ЕС, утверждая, что Еврокомиссия вступит в сферу влияния национальных правительств, заменив их полномочия. Любой санкционный орган ЕС должен только контролировать работу на национальном уровне и давать рекомендации, сказал этот человек.

"Мы не думаем, что государства-члены откажутся от этой компетенции", - добавили они, утверждая, что такой шаг может иметь "последствия в других областях".

МакГиннесс обсудит письмо с национальными министрами на совещании по санкциям 13 февраля.