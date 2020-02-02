Брюссель поддерживает вступление независимой Шотландии в ЕС, - Туск

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейский союз положительно настроен относительно вступления независимой Шотландии в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

На вопрос журналиста о перспективе вступления независимой Шотландии в ЕС Туск ответил: "Я хочу остановиться, чтобы не сказать что-то слишком прямо". По его словам, следует "уважать внутренние дискуссии в Великобритании", и вмешиваться в них - не его дело.

При этом Туск предупредил, что Шотландия не будет принята в Евросоюз автоматически.

На вопрос об уровне поддержки ЕС вступления независимой Шотландии, Туск ответил: "Эмоционально я не сомневаюсь, что все будут в восторге здесь, в Брюсселе, и в целом в Европе".

При этом британский министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что слова Туска были "неевропейскими и довольно безответственными".

Напмним, большинство жителей Шотландии поддерживают независимость региона от Соединенного Королевства в связи с выходом Британии из Евросоюза. По данным последнего социологического опроса, независимость Шотландии от Британии поддерживают 51% жителей. Впервые с 2015 года отделение от Соединенного Королевства поддержало большинство шотландцев.