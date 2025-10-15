Брюссель передає Києву чергову партію гуманітарної допомоги, - Кличко

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив мер української столиці Віталій Кличко після зустрічі з делегацією Брюсселя та мером міста Філіпом Клозом.

"Зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та делегацією столиці Бельгії, які вкотре за час війни приїхали до Києва. Цього разу до Києва прибудуть ще 4 швидких, які вкрай важливі для порятунку містян. Адже, на жаль, ситуація із обстрілами столиці тільки загострюється", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що Брюссель допомагає Києву з початку повномасштабного вторгнення. Передавав карети швидкої, пожежні авто, гуманітарну допомогу. Також Брюссель постійно допомагає українській столиці в оснащенні медзакладів та стажуванні медиків. За час повномасштабної війни передав Києву, зокрема, КТ-апарат вартістю 250 тисяч євро, сучасні ліжка з електроприводом та матраци для реабілітації військових. А столичні медики і рятувальники, які ліквідовують наслідки російських атак, отримали від Брюсселя 3 тисяч бронежилетів.

Віталій Кличко та Філіп Клоз поклали квіти до Меморіалу полеглим киянам-захисникам. У програмі також - відвідання медичних центрів, яким допомагає бельгійська столиця.

"Делегація мерії Брюсселя відвідає міську лікарню №18, якій минулого року Брюссель передавав медобладнання. А також - протезний центр "Human Titans" та об’єкти цивільної інфраструктури Києва, пошкоджені російським агресором", - повідомив Віталій Кличко.