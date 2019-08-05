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"Брюгге" напередодні матчу з "Динамо" підсилився воротарем "Ліверпуля"

Новини » Спорт    05.08.2019 - 09:51
"Брюгге" напередодні матчу з "Динамо" підсилився воротарем "Ліверпуля"
Фото: Сімон Міньйоле (twitter.com/ClubBrugge)

Угода розрахована на 5 років

Голкіпер "Ліверпуля" Сімон Міньйоле став гравцем "Брюгге". Про це повідомляє офіційний сайт бельгійської команди.

Віце-чемпіон Бельгії уклав з 31-річним гравцем 5-річний контракт. За інформацією ЗМІ, бельгійський клуб заплатив за воротаря 6 мільйонів фунтів.

Міньоле приєднався до команди напередодні протистояння з київським "Динамо" в рамках 3 раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Таким чином, "Брюгге" повинен встигнути заявити воротаря.

Минулого сезону бельгієць претендував лише на роль резервного голкіпера "Ліверпуля", зігравши за "червоних" тільки два матчі.

Перший матч проти "Брюгге" - "Динамо" відбудеться в Бельгії 6 серпня о 21:30. Зустріч у відповідь буде зіграна в Києві 13 серпня о 20:30.

Нагадаємо, "Динамо" у свою чергу посилилося нападником збірної Люксембургу Жерсоном Родрігесом.

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