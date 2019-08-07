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Брюгге - Динамо 1-0: видео гола и обзор матча

Новости » Спорт    07.08.2019 - 08:12
Брюгге - Динамо 1-0: видео гола и обзор матча
Фото: "Брюгге" - "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)

Подопечные Александра Хацкевича уступили на выезде

Вниманию читателей РБК-Украина видео гола и обзор опасных моментов между бельгийским "Брюгге" и киевским "Динамо" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов-2019/20.

 

Обе команды активно начали игру, регулярно создавая опасные моменты у ворот друг друга. Впрочем, в конце первой половины встречи хозяева увеличили темп игры и все же добились своего: Караваев в своей штрафной нарушил правила, и пенальти четко реализовал Ванакен. Этому забитому мячу суждено стать единственным забитым в поединке.

В итоге, 1:0 в пользу хозяев - результат, который переносит выяснения победителя пары и владельца путевки в плей-офф на киевский НСК "Олимпийский". Ответный матч состоится во вторник, 13 августа, в 20:30.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" (Швейцария) - ЛАСК (Австрия), а проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.

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