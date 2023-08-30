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У Брянську скаржаться на вибухи. ЗМІ заявляють про збиті дрони

Брянськ, Середа 30 серпня 2023 22:20
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У Брянську скаржаться на вибухи. ЗМІ заявляють про збиті дрони Фото: у Брянську скаржаться на вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Потужні вибухи пролунали у російському Брянську ввечері 30 серпня. У мережі пишуть, що нібито у місті збили дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Mash.

Жителі російського Курська у соцмережах писали, що чули декілька вибухів.

Пізніше російські ЗМІ заявили, що нібито протиповітряна оборона збила два безпілотники у Брянську, а саме у районі телецентру.

Як стверджують росіяни, постраждалих немає.

Вибухи у Брянську

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня у російському Брянську чули вибухи. Росіяни також стверджували, що працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що після вибухів у Брянську спалахнула пожежа найбільшому в РФ заводі з виробництва мікроелектроніки "Кремній ЕЛ". За даними російських ЗМІ, падіння безпілотника на територію заводу призвело до пожежі.

Що відомо про "Кремній ЕЛ", який допомогає виробляти ППО для окупантів і не тільки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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