У Брянську в РФ пролунали звуки вибухів

Місцеві жителі повідомили в соцмережах про звуки вибухів над Брянськом. Як стверджують російські ЗМІ, за попередніми даними нібито спрацювала система протиповітряної оборони.

Також, місцеві заявляють про проліт "начебто безпілотника" над обласним центром Брянської області.

Вибухи в Росії

На території РФ останнім часом фіксують велику "бавовни" та пожеж. Сьогодні вночі, 30 серпня серія вибухів пролунала в Пскові, що на північному заході РФ.

За словами очевидців, аеродром спільного використання був атакований кількома невідомими безпілотниками. Повідомляється, що внаслідок вибухів було пошкоджено не менше чотирьох транспортних літаків Іл-76.