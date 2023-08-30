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У Брянську дрони атакували один з найбільших заводів мікроелектроніки, - ЗМІ

Фото: у Брянську після вибухів спалахнула пожежа на заводі Кремній Ел (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Брянську після вибухів спалахнула пожежа на найбільшому російському заводі із виробництва мікроелектроніки "Кремній ЕЛ".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Сьогодні вночі, 30 серпня жителі Брянська чули звуки вибухів. Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив, що силами протиповітряної оборони нібито було збито три українські безпілотники. 

За даними російських ЗМІ, падіння безпілотника на територію найбільшого в Росії виробника мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" призвело до пожежі. Горіли 40 квадратів у 16-му корпусі заводу. На місці працюють швидка та рятувальники.

 

"Бавовна" в Росії

У російському Пскові сьогодні вночі, 30 серпня, в районі аеропорту пролунала серія вибухів, після яких виникла сильна пожежа. Повідомляється, що було пошкоджено не менше чотирьох транспортних літаків Іл-76.

Також, вибухи лунали в Тулі. У Міністерстві оборони Росії заявили про нібито успішне відбиття нічної атаки безпілотників

 

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атака дронівПожежаВибухБрянская область