У Брянську через атаку дронів горить нафтобаза корпорації "Транснєфть"

Російське місто Брянськ атакували ударні безпілотники. Внаслідок атаки загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українські та російські пабліки.
Зазначається, що після атаки БпЛА над нафтобазою здіймається величезне полум'я.
Видання Military Journal повідомило, що ушкодження помітні на супутникових знімках.
Впродовж цього року прикордонні з Україною області Росії неодноразово атакували ударні безпілотники. Об'єктами ударів ставали військові частини, склади озброєнь, нафтопереробні заводи та нафтобази.
Так, 10 листопада Брянськ також атакували дрони. Внаслідок роботи ППО у місті сталася пожежа, під прицілом, імовірно, була військова частина.
Наприкінці жовтня у Брянській області БпЛА уже вчетверте вразили оборонний завод "Кремній Ел".
А на початку жовтня БпЛА атакували склад зі зброєю біля міста Карачев Брянської області. На місці прильоту виникла пожежа з детонацією боєприпасів.
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