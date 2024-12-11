У Брянську через атаку дронів горить нафтобаза корпорації "Транснєфть"

Дронові атаки на Брянськ та область

Впродовж цього року прикордонні з Україною області Росії неодноразово атакували ударні безпілотники. Об'єктами ударів ставали військові частини, склади озброєнь, нафтопереробні заводи та нафтобази.

Так, 10 листопада Брянськ також атакували дрони. Внаслідок роботи ППО у місті сталася пожежа, під прицілом, імовірно, була військова частина.

Наприкінці жовтня у Брянській області БпЛА уже вчетверте вразили оборонний завод "Кремній Ел".

А на початку жовтня БпЛА атакували склад зі зброєю біля міста Карачев Брянської області. На місці прильоту виникла пожежа з детонацією боєприпасів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.