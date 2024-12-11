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У Брянську через атаку дронів горить нафтобаза корпорації "Транснєфть"

Фото: дрони вдарили по нафтобазі корпорації "Транснєфть" у російському Брянську (росЗМІ)
Автор: Валерій Савицький

Російське місто Брянськ атакували ударні безпілотники. Внаслідок атаки загорілася нафтобаза корпорації "Транснефть".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українські та російські пабліки.

Зазначається, що після атаки БпЛА над нафтобазою здіймається величезне полум'я.

Видання Military Journal повідомило, що ушкодження помітні на супутникових знімках.

Дронові атаки на Брянськ та область

Впродовж цього року прикордонні з Україною області Росії неодноразово атакували ударні безпілотники. Об'єктами ударів ставали військові частини, склади озброєнь, нафтопереробні заводи та нафтобази.

Так, 10 листопада Брянськ також атакували дрони. Внаслідок роботи ППО у місті сталася пожежа, під прицілом, імовірно, була військова частина.

Наприкінці жовтня у Брянській області БпЛА уже вчетверте вразили оборонний завод "Кремній Ел".

А на початку жовтня БпЛА атакували склад зі зброєю біля міста Карачев Брянської області. На місці прильоту виникла пожежа з детонацією боєприпасів.

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Брянська область