У Брянській області перед вантажним поїздом підірвали залізницю

У Брянській області (Російська Федерація) недалеко від кордону з Україною перед вантажним поїздом підірвали залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Брянської області Олександра Богомаза.

"Сьогодні в Унецькому районі, на перегоні Робчик - Піщанка на залізничних коліях перед вантажним поїздом спрацював невідомий вибуховий пристрій", - повідомив він.

За його словами, в результаті вибуху пошкоджено вікна кабіни машиніста, залізничні колії залишилися цілими, постраждалих немає.

Фото: наслідки підриву залізниці (t.me/radiogovoritmsk)