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В Брянской области РФ заявили о якобы попытке пересечь границу со стороны Украины

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Брянск, Понедельник 17 апреля 2023 21:42
В Брянской области РФ заявили о якобы попытке пересечь границу со стороны Украины Иллюстративное фото: в Брянской области РФ заявили о якобы попытке пересечь границу со стороны Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти российской Брянской области заявили, что сегодня, 17 апреля, кто-то якобы пересек границу со стороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора региона Александра Богомаза в Telegram.

По его словам, "попытка незаконного пересечения границы" была совершена в районе села Запесочье.

"Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населенных пунктов", - написал чиновник страны-агрессора.

Напомним, 2 марта бойцы "Русского добровольческого корпуса", которые воюют на стороне Украины, провели спецоперацию в Брянской области.

Подобную вылазку они также совершили 6 апреля. Тогда российские власти заявляли, что якобы успешно отбили попытку атаки, но их слова оказались ложью.

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