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В Брянській області РФ озброєний строковик втік з військової частини

Фото: в Брянській області РФ озброєний строковик втік з військової частини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Брянській області Росії озброєний автоматом солдат-строковик втік із військової частини. В регіоні оголошено план "Перехоплення".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

Як пише видання, правоохоронці шукають 20-річного строковика, який був призваний із села Леньки Алтайського краю.

"З невстановленої поки що причини боєць дезертирував із частини. Із собою у нього автомат Калашникова і 120 патронів до нього", - додає видання.

Дезертирство в російській армії

Як раніше писав Генеральний штаб Збройних сил України, в російській армії останнім часом продовжує зростати кількість випадків дезертирства й непідкорення керівництву. Наприклад, 25 травня, близько 20 солдатів втекли з військової частини біля Сватового Луганської області. Військовослужбовці викрали автомобіль, після чого вирушили в невідомому напрямку.

Зокрема дезертирства серед високопосадовців боїться російський диктатор Володимир Путін. Як писало Financial Times, російські служби безпеки конфіскують закордонні паспорти високопосадовців та керівників державних компаній, щоб запобігти їх поїздкам за кордон.

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