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У Брянській області РФ на міні підірвалися "росгвардійці", які їхали "зачищати ДРГ"

Фото: машина російських військових підірвалася на міні (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

У ході "зачистки" території Росії поблизу села Сушани Брянської області на міні підірвалася машина "Росгвардії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Держдуми Олександра Хінштейна.

"Четверо "росгвардійців": троє співробітників Брянського СОБр (командир бойового відділення, двоє бійців) і вибухотехнік ВМОП отримали легкі осколкові поранення, їх життю і здоров'ю ніщо не загрожує", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни повідомили про нібито проникнення "української ДРГ" на територію Брянської області. Російські пропагандисти заявляли про "захоплення заручників", "розстріл шкільного автобуса" та інші нісенітниці.

В українській розвідці назвали події в Брянській області початком звільнення Росії від режиму Володимира Путіна.

Більше про події в Брянській області читайте в матеріалі РБК-Україна.

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