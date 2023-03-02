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В Брянской области РФ на мине подорвались "росгвардейцы", ехавшие "зачищать ДРГ"

Фото: машина российских военных подорвалась на мине (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

В ходе "зачистки" территории России вблизи села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина "Росгвардии".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на депутата Госдумы Александра Хинштейна.

"Четверо "росгвардейцев": три сотрудника Брянского СОБр (командир боевого отделения, двое бойцов) и взрывотехник ОМОНа получили легкие осколочные ранения, их жизни и здоровью ничто не угрожает", - написал он.

Напомним, сегодня утром россияне сообщили о якобы проникновении "украинской ДРГ" на территорию Брянской области. Российские пропагандисты заявляли о "захвате заложников", "расстреле школьного автобуса" и другой ереси.

В украинской разведке назвали события в Брянской области началом освобождения России от режима Владимира Путина.

Больше о событиях в Брянской области читайте в материале РБК-Украина.

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