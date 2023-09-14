У Брянській області РФ було чути вибухи, повідомляють про атаку безпілотників

У Брянській області РФ пролунали вибухи, повідомляють нібито про відбиття атаки невідомих безпілотників силами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
За даними Міноборони РФ, вночі в небі Брянської області нібито було знищено щонайменше чотири дрони-камікадзе літакового типу.
За даними губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза, дрони-камікадзе були виявлені в небі Брасівського району та над Стародубським муніципальним округом. За його словами, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань не виявлено.
Вибухи у Брянській області РФ
В останні місяці в Брянській області Росії майже щоночі чути вибухи. Влада РФ регулярно заявляє про успішні відбиття атак невідомих ударних безпілотників.
Але часто під ударами опиняються й підприємства регіону. Так, кілька разів за останній місяць було атаковано завод "Кремній ЕЛ".
Так, уночі 30 серпня російські Telegram-канали повідомляли про падіння дрону на території "Кремній ЕЛ", що призвело до пожежі.
Через кілька днів, 7 вересня, у Брянську знову заявили, що дрон нібито атакував це підприємство, наступного дня дрон також ударив по одному з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.
Усі деталі чергового теракту російських окупантів можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.