У Брянській області РФ було чути вибухи, повідомляють про атаку безпілотників

За даними Міноборони РФ, вночі в небі Брянської області нібито було знищено щонайменше чотири дрони-камікадзе літакового типу.

За даними губернатора Брянської області РФ Олександра Богомаза, дрони-камікадзе були виявлені в небі Брасівського району та над Стародубським муніципальним округом. За його словами, внаслідок вибухів постраждалих та руйнувань не виявлено.

Вибухи у Брянській області РФ

В останні місяці в Брянській області Росії майже щоночі чути вибухи. Влада РФ регулярно заявляє про успішні відбиття атак невідомих ударних безпілотників.

Але часто під ударами опиняються й підприємства регіону. Так, кілька разів за останній місяць було атаковано завод "Кремній ЕЛ".

Так, уночі 30 серпня російські Telegram-канали повідомляли про падіння дрону на території "Кремній ЕЛ", що призвело до пожежі.

Через кілька днів, 7 вересня, у Брянську знову заявили, що дрон нібито атакував це підприємство, наступного дня дрон також ударив по одному з найбільших підприємств мікроелектроніки в Росії.