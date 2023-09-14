В Брянской области РФ были слышны взрывы, сообщают об атаке беспилотников

По данным Минобороны РФ, ночью в небе Брянской области якобы было уничтожено не менее четырех дронов-камикадзе самолетного типа.

По данным губернатора Брянской области РФ Александра Богомаза, дроны-камикадзе были обнаружены в небе Брасовского района и над Стародубским муниципальным округом. По его словам, в результате взрывов пострадавших и разрушений не обнаружено.

Взрывы в Брянской области РФ

В последние месяцы в Брянской области России почти каждую ночь слышны взрывы. Власти РФ регулярно заявляют об успешных отражениях атак неизвестных ударных беспилотников.

Но часто под ударами оказываются и предприятия региона. Так, несколько раз за последний месяц был атакован завод "Кремний ЭЛ".

Так, ночью 30 августа российские Telegram-каналы сообщали о падении дрона на территории "Кремний ЭЛ", что привело к пожару.

Спустя несколько дней, 7 сентября, в Брянске снова заявили, что дрон якобы атаковал это предприятие, на следующий день дрон также ударил по одному из крупнейших предприятий микроэлектроники в России.