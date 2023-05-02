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У Брянській області знову підірвали залізницю: у мережі показали перші кадри

Фото: Вагони (Рос ЗМІ)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 2 травня, у Брянській області РФ підірвали залізницю. Через це 20 вагонів вантажного складу зійшли з колій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Російської залізниці", яку приводить "Медуза".

"Сьогодні о 19:47 на неелектрифікованому одноколійному перегоні Сніжецька - Білі Береги у Брянській області через "незаконне втручання" у роботу залізничного транспорту відбулося сходження локомотива та близько 20 вагонів вантажного поїзда", - йдеться у заяві.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння немає. На місці працюють міські пожежні розрахунки, також направлені пожежний та два відновлювальні поїзди.

Telgram-канали повідомляють, що було чутно три вибухи, а "диверсантів" вже шукають.

Оновлено 21:11

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз повідомив, що спрацював невстановлений вибуховий пристрій.

"Постраждалих немає. В результаті з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", - сказав губернатор.

Нагадаємо, вчора в Брянській області підірвали залізницю, потяг із 60 вагонами зійшов із рейок, він був завантажений нафтопродуктами.

ЗМІ повідомляли, що на залізничних коліях встановили вибухівку у трьох місцях.

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