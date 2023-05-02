В Брянской области снова подорвали железную дорогу: в сети показали первые кадры

"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированной однопутной гонке Снежецкая - Белые Берега в Брянской области из-за "незаконного вмешательства" в работу железнодорожного транспорта произошло сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в заявлении.

По предварительным данным, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.

Telgram-каналы сообщают, что было слышно три взрыва, а "диверсантов" уже ищут.

Обновлено 21:11

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что сработало неустановленное взрывное устройство.

"Пострадавших нет. В результате с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - сказал губернатор.

Обновлено 21:29

Telgram-каналы сообщают, что взрывы на железнодорожных путях, которые произошли 1 мая на 136 км пути Брянск-Унеча, и сегодняшнюю диверсию могли совершить одни и те же диверсанты. Примерное расстояние между местами взрывов около 111 километров.