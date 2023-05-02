В Брянской области снова подорвали железную дорогу: в сети показали первые кадры

Во вторник, 2 мая, в Брянской области РФ подорвали железную дорогу. Из-за этого 20 вагонов грузового состава сошли с путей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Российской железной дороги", которое приводит "Медуза".
"Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированной однопутной гонке Снежецкая - Белые Берега в Брянской области из-за "незаконного вмешательства" в работу железнодорожного транспорта произошло сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда", - говорится в заявлении.
По предварительным данным, пострадавших нет, открытого горения нет. На месте работают городские пожарные расчеты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда.
Telgram-каналы сообщают, что было слышно три взрыва, а "диверсантов" уже ищут.
Обновлено 21:11
Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз сообщил, что сработало неустановленное взрывное устройство.
"Пострадавших нет. В результате с рельсов сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава. Все оперативные службы работают на месте", - сказал губернатор.
Обновлено 21:29
Telgram-каналы сообщают, что взрывы на железнодорожных путях, которые произошли 1 мая на 136 км пути Брянск-Унеча, и сегодняшнюю диверсию могли совершить одни и те же диверсанты. Примерное расстояние между местами взрывов около 111 километров.
Напомним, вчера в Брянской области взорвали железную дорогу, поезд с 60 вагонами сошел с рельсов, он был загружен нефтепродуктами.
СМИ сообщали, что на железнодорожных путях установили взрывчатку в трех местах.
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