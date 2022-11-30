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В Брянской области РФ масштабный пожар: горят резервуары с нефтепродуктами

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Среда 30 ноября 2022 08:27
В Брянской области РФ масштабный пожар: горят резервуары с нефтепродуктами Фото: в Брянской области России вспыхнул масштабный пожар (Telegram)
Автор: Руслан Гаращенко

В Брянской области России 30 ноября вспыхнул масштабный пожар. Власти сообщают о возгорании резервуаров с нефтепродуктами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение губернатора области Александра Богомаза в Telegram.

"В Суражском районе происходит горение резервуаров с нефтепродуктами. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Площадь пожара составляет 1800 кв. м", - говорится в сообщении.

При этом он уточнил, что сведений о пострадавших не поступало.

Тем временем российские пропагандистские СМИ сообщают, что пожар произошел из-за "попадания неустановленного боеприпаса". Снаряд якобы был сброшен с БПЛА в резервуар с дизельным топливом. В результате загорелись ещё 2 резервуара.

Напомним, несколько дней назад масштабный пожар вспыхнул на территории Ангарской нефтехимической компании в Иркутской области РФ. Там расположен один из самых крупных нефтеперерабатывающих заводов России.

Кроме того, сообщалось, что 19 ноября под Санкт-Петербургом раздался взрыв на газопроводе, в результате чего возник сильный пожар.

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