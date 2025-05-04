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В Брянской области атакован завод "Стрела", связанный с ВПК России (видео)

Россия, Воскресенье 04 мая 2025 10:42
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В Брянской области атакован завод "Стрела", связанный с ВПК России (видео) Фото: завод "Стрела" в Брянской области России (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В Брянской области России 4 мая атакован завод "Стрела". Он производит электронику для ВПК и сотрудничает с корпорацией "Ростех".

Об этом сообщают российские Telegram-канал Mash.

По его данным, якобы завод "Стрела", расположенный в в Суземском районе Брянской области, был обстрелян из РСЗО "Град".

"Цех и административное здание горят. Предварительно, сам завод уничтожен", - говорится в сообщении.

По данным Mash, пострадали два охранника - они обратились к медикам с лёгкими травмами.

По другим данным, завод якобы атковали дроны.

Что известно о заводе "Стрела"

Предприятие специализируется на выпуске трансформаторов, дросселей, автотрансформаторов с плавной регулировкой напряжения, катушек индуктивности, помехоподавляющих фильтров и товаров народного потребления.

Атака на завод "Стрела" в Брянской области

Поздно вечером в субботу, 3 мая, местные паблики сообщили о налете беспилотников на Брянскую область.

По данным Telegram-каналов, атака была направлена на завод "Стрела" в поселке Суземка Брянской области.

Напомним, атаки на Брянскую область происходят не впервые. В апреле в Брянске дроны атаковали завод "Кремний ЭЛ". Это уже не первая атака на это предприятие.

А в марте ВСУ нанесли авиаудар по пограничному пункту пропуска "Погар" в Брянской области. Оттуда оккупанты запускали свои дроны-камикадзе.

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