У Брянській області атакований склад з боєприпасами КНДР та авіабомбами, - ЦПД

Як він зазначив, біля міста Карачев Брянської області був уражений найближчий до лінії фронту 67 арсенал ГРАУ (головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ). Він знаходиться за 114 км від кордону з Україною.

За словами керівник ЦПД, на складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи.

"Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", - наголосив Коваленко.

Варто додати, що у вересні українські військові атакували два великих арсенали з ракетами та снарядами у Тверській області Росії, а також важливий склад з боєприпасами у Краснодарському краї.