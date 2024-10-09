В Брянской области атакован склад с боеприпасами КНДР и авиабомбами, - ЦПД

Как он отметил, возле города Карачев Брянской области был поражен ближайший к линии фронта 67-й арсенал ГРАУ (главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ). Он находится в 114 км от границы с Украиной.

По словам руководителя ЦПД, на складе хранились боеприпасы, в том числе из КНДР, также КАБы.

"Отмечу, что они частично хранились под открытым небом", - подчеркнул Коваленко.

Стоит добавить, что в сентябре украинские военные атаковали два крупных арсенала с ракетами и снарядами в Тверской области России, а также важный склад с боеприпасами в Краснодарском крае.