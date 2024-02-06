Брутальний нападник "Торонто" позбувся шевелюри з благородною метою

28-річний канадець скористався паузою на Матч усіх зірок НХЛ і поїхав до Мічигану. Там він підстригся і пожертував своє волосся благодійній ініціативі Wigs for Kids, що займається виробництвом перук для дітей, які боряться з раком.

"Торік я пожертував своє волосся, і жінка, яка робить це для мене, теж мешкає в Мічигані. Тож був ідеальний час, щоби знову зробив пожертву для хворих раком дітей. Замість того, щоб просто зрізати волосся і викинути в сміттєве відро, можна пожертвувати їх цим дітям", – розповів Бертуцці.

Пишна шевелюра – візитівка нападника "Мейпл Ліфс". Перша пожертва канадця відбулася в міжсезоння, тож у час повернення на лід особливих змін в іміджі вболівальники не помітили. Тепер же Бертуцці відразу звернув увагу фанатів на себе.

Уродженець провінції Онтаріо на драфті НХЛ-2013 був обраний "Детройтом". У складі "Ред Вінгз" він провів 6,5 сезонів, а посеред минулої кампанії опинився в "Бостоні". Контракт із "Торонто" Бертуцці влітку підписав у статусі вільного агента.