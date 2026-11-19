За його словами, будь-які преференції, закриті процедури або винятки для окремих держкомпаній при реалізації стратегічної сировини руйнують конкуренцію та створюють нерівні умови.



"Брухт має реалізуватися виключно через відкриті, прозорі електронні аукціони за ринковими цінами для всіх учасників без винятків", - наголосив Забловський.



На його думку, саме конкурентні торги дають можливість отримати максимальну ринкову ціну за лоти і, відповідно, збільшити надходження до бюджету.



Окремо він звернув увагу на проблему дефіциту сировини для української металургії. За його словами, неконтрольований експорт брухту традиційно створював ризики для внутрішнього ринку, тому експортне мито має залишатися інструментом захисту внутрішнього споживання.

Забловський наголосив, що в умовах війни це питання набуває особливого значення, адже українські металургійні підприємства працюють під обстрілами, зберігають робочі місця та сплачують податки.



Серед ключових рішень він назвав законодавчу синхронізацію правил продажу брухту державними та комунальними підприємствами через публічні торги. Також необхідно зберегти баланс між експортом і внутрішнім споживанням, та стимулювати розвиток вітчизняного ринку заготівлі брухту.



"Прозорі правила, однакові умови для всіх учасників і контрольований експорт дозволять одночасно підтримати бюджет, внутрішній ринок брухту та майбутнє відновлення української металургії", - резюмував експерт.