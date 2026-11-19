По его словам, любые преференции, закрытые процедуры или исключения отдельных госкомпаний при реализации стратегического сырья разрушают конкуренцию и создают неравные условия.



"Металлолом должен реализоваться исключительно через открытые, прозрачные электронные аукционы по рыночным ценам для всех участников без исключений", - подчеркнул Забловский.



По его мнению, именно конкурентные торги позволяют получить максимальную рыночную цену за лоты и, соответственно, увеличить поступления в бюджет.



Отдельно он обратил внимание на проблему дефицита сырья украинской металлургии. По его словам, неконтролируемый экспорт металлолома традиционно создавал риски для внутреннего рынка, поэтому экспортная пошлина должна оставаться инструментом защиты внутреннего потребления.

Забловский подчеркнул, что в условиях войны этот вопрос приобретает особое значение, ведь украинские металлургические предприятия работают под обстрелами, сохраняют рабочие места и платят налоги.



Среди ключевых решений он назвал законодательную синхронизацию правил продажи лома государственными и коммунальными предприятиями через публичные торги. Также необходимо сохранить баланс между экспортом и внутренним потреблением и стимулировать развитие отечественного рынка заготовки лома.



"Прозрачные правила, равные условия для всех участников и контролируемый экспорт позволят одновременно поддержать бюджет, внутренний рынок металлолома и будущее восстановление украинской металлургии", - резюмировал эксперт.