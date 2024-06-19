Брудна вода тече прямо по дорозі. У Києві стався потоп (відео)

Затоплення в Києві

Київ затоплює не вперше. Щоправда, якщо в цьому випадку причиною стали проблеми з трубопроводом, то в іншому - сильні опади.

Наприклад, 12 червня Київ затопило через сильну зливу. Він став одним із наймасштабніших за останні 30 років.

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