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Брудна вода тече прямо по дорозі. У Києві стався потоп (відео)

Фото: у Києві затопило вулицю у Шевченківському районі брудною водою 19 червня (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

19 червня у Києві, у Шевченківському районі, стався порив тепломережі. Брудна вода затопила вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на соцмережі, КМДА.

Так, очевидці діляться в мережі кадрами затоплених вулиць на перетині Жилянської та Симона Петлюри. Брудна вода витікає прямо на проїжджу частину.

Що трапилось?

У КМДА вже зазначили, що фахівці "Київтеплоенерго" локалізували пошкодження тепломережі на вул. Симона Петлюри.

"Пошкодження сталося під час гідравлічних випробувань. Незабаром аварійну ділянку тепломережі замінять. Енергетики наголошують, що гідравлічні випробування - обов’язкова умова підготовки теплоенергетичного комплексу до наступного опалювального сезону", - констатують в адміністрації.

Навіщо проводять випробування?

Випробування дозволяють виявити та своєчасно усунути "слабкі" місця трубопроводів влітку та вчасно замінити пошкоджені ділянки.

"Тому подібні пошкодження, особливо на ділянках трубопроводів великого діаметру, можуть відбуватись, поки триватимуть тестування", - додали у КМДА.

Затоплення в Києві

Київ затоплює не вперше. Щоправда, якщо в цьому випадку причиною стали проблеми з трубопроводом, то в іншому - сильні опади.

Наприклад, 12 червня Київ затопило через сильну зливу. Він став одним із наймасштабніших за останні 30 років.

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