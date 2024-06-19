Грязная вода течет прямо по дороге. В Киеве произошел потоп (видео)

Затопления в Киеве

Киев затапливает не впервые. Правда, если в данном случае причиной тому стали проблемы с трубопроводом, то в другом - сильные осадки.

Например, 12 июня Киев затопило из-за сильного ливня. Он стал одним из самых масштабных за последние 30 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.