RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Грязная вода течет прямо по дороге. В Киеве произошел потоп (видео)

Фото: в Киеве затопило улицу в Шевченковском районе грязной водой 19 июня (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

19 июня в Киеве, в Шевченковском районе, произошел порыв теплосети. Грязная вода затопила улицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, КГГА.

Так, очевидцы делятся в сети кадрами затопленных улиц на пересечении Жилянской и Симона Петлюры. Грязная вода вытекает прямо на проезжую часть.

Что произошло?

В КГГА позже отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" локализовали повреждение теплосети по ул. Симона Петлюры.

"Повреждение произошло во время гидравлических испытаний. Вскоре аварийный участок теплосети заменят. Энергетики подчеркивают, что гидравлические испытания - обязательное условие подготовки теплоэнергетического комплекса к следующему отопительному сезону", - констатируют в администрации.

Зачем проводят испытания?

Испытания позволяют обнаружить и своевременно устранить "слабые" места трубопроводов летом и своевременно заменить поврежденные участки.

"Поэтому подобные повреждения, особенно на участках трубопроводов большого диаметра, могут происходить, пока будут продолжаться тестирования", - добавили в КГГА.

Затопления в Киеве

Киев затапливает не впервые. Правда, если в данном случае причиной тому стали проблемы с трубопроводом, то в другом - сильные осадки.

Например, 12 июня Киев затопило из-за сильного ливня. Он стал одним из самых масштабных за последние 30 лет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевНародная партия