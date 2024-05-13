БРСМ та Avantage на зарплатних податках у 2023 році недоплатили понад 180 млн грн, - А-95

За його словами, у першому "вагоні" рейтингу - компанії, які у середньому платили до 25,4 тис. грн на місяць своїм працівникам.

"У другому "вагоні" їдуть хитрозроблені. За моїми розрахунками, тій же БРСМ необхідно доплачувати робітникам "живими" грошима 41 млн грн, Avantage - під 10 млн на місяць. Якщо "в білу", то треба було б заплатити біля 20 млн ПДФО та ЄСВ. Якщо виходити в кеш через необліковану готівку на АЗС та податкові ями, то втратиш максимум 5 млн. По року дуже суттєва "економія", тільки на дві зазначені мережі "наоптимізували" тільки на зарплатних податках понад 180 млн грн", - написав експерт.

За його даними, загалом друга пʼятірка зарплатного рейтингу недоплатила зарплатних податків трохи менш як 1 млрд грн - 990 млн.

"Якщо ж екстраполювати такі показники на решту ринку за виключенням першої п’ятірки, отримаємо понад 7 млрд грн на рік", - наголосив Куюн.