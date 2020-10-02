В "БРСМ-Нафте" заявили о попытке незаконного захвата нефтебазы под Киевом

Компания "БРСМ-Нафта" заявляет о рейдерском захвате нефтебазы в селе Переяславском Киевской области представителями "Фонда преодоления Васильковской трагедии" и бизнесмена Павла Куфтырева.

Об этом сообщил директор департамента стратегического маркетинга АЗ "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук в Facebook.

По его словам, захватчики ворвались на территорию предприятия и выгнали работников. Полиция происходящему не препятствовала.

"Без решения суда частное имущество было описано и передано на ответственное хранение Олегу Вернику, который и руководил захватом. Это абсурдно и не поддается здравому смыслу. Такие действия могли производиться только по судебному решению, чего не было вообще. Не дожидаясь представителей нашей компании, они начали ломать ворота и выгонять всех сотрудников с территории", - заявил Мельничук.

Он также утверждает, что цель атаки - остановить нефтебазу и тем самым заблокировать работу сети автозаправочных станций.

Мельничук напоминает, что ОО "Фонд преодоления Васильковской трагедии" несколько лет судится с "БРСМ-Нафта" и пытается взыскать 2,7 млрд грн компенсации за пожар, произошедший на нефтебазе предприятия в июне 2015 года.

В компании отмечают, что за общественной организацией непосредственно стоит бизнесмен Павел Куфтырев, который якобы и заинтересован в упадке "БРСМ-Нафты".

"В результате рейдерской атаки легальный бизнес может прекратить существование, а сотни людей остаться без работы. Наш президент обещал создать инвестклимат, чтобы приходили в страну инвесторы. Сейчас мы видим противоположное", - заявил представитель компании.

Как писало РБК-Украина, ранее в "БРСМ-Нафте" уже заявляли о попытке рейдерского захвата АЗС сети. В частности, в марте 2018 года такую попытку предпринимал беглый экс-министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.