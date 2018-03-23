В "БРСМ-Нафте" заявили о попытке рейдерского захвата АЗС сети

21 марта более 40 АЗС "БРСМ-Нафта" были заблокированы неизвестными людьми

Управляющая компания "Евро Пауер" (торговая марка "БРСМ-Нафта") заявляет о рейдерском захвате автозаправочных станций "БРСМ-Нафта" беглым экс-министром энергетики и угольной промышленности Эдуардом Ставицким и нанятыми им "титушками". Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, передает "Эспрессо".

Как отмечается, 21 марта 2018 года более 40 АЗС "БРСМ-Нафта" были заблокированы неизвестными людьми. В сети АЗС "БРСМ-Нафта" заявили, что блокирование станций началось одновременно по всей Украине, около 22:30.

На сегодняшний день оператором хозяйственной деятельности автозаправочных комплексов под брендом "БРСМ-Нафта" является компания "Евро Пауер". Владельцем и основателем торговой марки "БРСМ-Нафта" является Андрей Биба.

Согласно сообщению, представители компании "Евро Пауэр" не давали согласия на переоформление имущества и не подписывали доверенностей или каких-либо поручений о передаче имущества сети АЗС "БРСМ-Нафта".

"Евро Пауэр", как управляющая компания сети АЗС "БРСМ-Нафта", имеет действующее право пользование объекта. Все условия договора аренды со стороны "Евро Пауэр" выполняются в строгом соответствии, дисциплина оплаты и прямого целевого использования объекта аренды не нарушается. Каких-либо официальных документов, писем, уведомлений либо претензий со стороны как собственника так и арендодателя о расторжении договора и о том что компания "Евро Пауэр" должна принудительно освободить объект или передать его по акту передачи, не поступало. Предусмотренные договором законные основания для его расторжения отсутствуют. Согласно данных госреестра вещевых прав на недвижимое имущество, собственники объектов АЗС не изменялись с момента заключения договора", - сообщили в компании "БРСМ-Нафта".

"Претензии и действия рейдеров Эдуарда Ставицкого, который прикрывается охранной фирмой "Гранд" (не имеющей при себе лицензии на такую деятельность и не предоставляющих органам полиции какие-либо удостоверяющие свои полномочия документы), являются преступными и квалифицируются как препятствование законной хозяйской деятельности и самоуправство. От этих неустановленных лиц поступают угрозы физической расправы сотрудникам ООО "Евро Пауэр", а также были попытки незаконного завладения имуществом, принадлежащим нашей компании. На сегодня нам достоверно известно об отсутствии какого либо официального документа, как то решения суда, которое бы набрало законную силу, на основании которого «Евро Пауэр» обязан покинуть данный объект. Не существует даже соответствующего судебного разбирательства по этому поводу", - отметили в компании.

Фото: ru.espreso.tv

Как отмечает издание Enkorr, за рейдерской атакой на имущество компании "Евро Пауэр" стоит экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий и гражданин Нидерландов Рональд Пипер, который известен как глава голландского инвестиционного фонда FreezeOil Fund, который осенью 2014 года заявил о приобретении доли в сети "БРСМ-Нафта". Позже стало известно, что на FreezeOil Fund была переоформлена доля экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Между управляющими компаниями сети АЗС "БРСМ-Нафта" и Фонд FreezeOil нет никаких деловых отношений, а информация о внесении указанным Фондом иностранных инвестиций в украинскую экономику является недостоверной.

Фонд FreezeOil Fund STAK и Роланд Пипер вообще не совершал в украинскую экономику никаких инвестиций, что подтверждается письмом Министерства экономического развития и торговли Украины в лице первого заместителя министра М. Нефьодова от 17.07.2017 на адвокатский запрос о регистрации иностранных инвестиций на территории Украины от Инвестиционного фонда FreezeOil Fund STAK или председателя совета этого Фонда Роланда Пипера в период с 2014 года. Минэкономики официально сообщило, что информация о государственной регистрации любых инвестиций от указанного Фонда в Минэкономразвития не поступало.