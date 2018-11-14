БРСМ-Нафта публично продемонстрировала точность отпуска сжиженного газа

5 ноября Национальная сеть АЗК «БРСМ-Нафта» начала акцию «Проверь собственноручно точность отпуска газа и получи благодарность от ТМ« БРСМ-Нафта » - ароматный свежемолотый кофе!». Акция продлится до 30 ноября на всех автозаправочных комплексах сети Киева, Харькова, Одессы и Винницы.

В течение акции каждый владелец автомобиля с газобаллонным оборудованием может лично проверить точность отпуска газа с горюче-раздаточных колонок сети с помощью эталонных счетчиков для сжиженного газа. Каждый из них сертифицирован Всероссийским государственным научно-производственным центром стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей. В знак благодарности за исследовательский интерес сеть дарит водителям ароматный свежемолотый кофе, тепло которой прекрасно согреет в осенний день.

Журналисты Первого делового телеканала решили поинтересоваться, как это происходит, а также узнать у автовладельцев и экспертов топливного рынка мнение о такой инициативе одного из лидеров украинского рынка топливного розницы. Ведь именно точность отпуска автомобильного газа пожалуй одно из самых частых вопросов водителей к автозаправочных станций.

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