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БРСМ-Нафта публічно продемонструвала точність відпуску скрапленого газу

Новини » Новини компаній    14.11.2018 - 16:50
БРСМ-Нафта публічно продемонструвала точність відпуску скрапленого газу

5 листопада Національна мережа АЗК «БРСМ-Нафта» розпочала акцію «Перевір власноруч точність відпуску газу та отримай подяку від ТМ «БРСМ-Нафта» – запашну свіжозмелену каву!». Акція триватиме до 30 листопада на всіх автозаправних комплексах мережі Києва, Харкова, Одеси та Вінниці.

Протягом акції кожний власник автомобілю з газобалонним обладнанням може особисто перевірити точність відпуску газу з паливно-роздавальних колонок мережі за допомогою еталонних лічильників для скрапленого газу. Кожний з них сертифікований Всеукраїнським державним науково-виробничим центром стандартизації, метрології, сертифікації і захисту прав споживачів. В знак вдячності за дослідницький інтерес мережа дарує водіям запашну свіжозмелену каву, тепло якої чудово зігріє в осінній день.

Журналісти Першого ділового телеканалу вирішили поцікавитися, як це відбувається, а також дізнатися у автовласників та експертів паливного ринку думку щодо такої ініціативи одного з лідерів українського ринку паливного роздробу. Адже, саме точність відпуску автомобільного газу мабуть одне з найчастіших питань водіїв до автозаправних станцій.

Деталі дивіться у сюжеті телеканалу

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