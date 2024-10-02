"БРСМ-Нафта" недоплатила до 254 млн грн податків у ІІ кварталі 2024 року, - "А-95"

За розрахунками експерта, мережа сплачувала не більше 99 коп./л пального податків. Тоді як ТОП-5 лідерів ринку – 2,72 грн/л.

"Розрахуємо обсяг недоплачених "БРСМ" податків: (2,72 – 0,99)х116 млн л = 200,7 млн грн. Якщо брати нашу оцінку 147 млн л, нестача – 254 млн грн за квартал", – наголосив Куюн.

Також "БРСМ-Нафта" підтвердила наявність власного виробництва спирту – ТОВ "ФАЗОР" (скорочена назва Фастівського заводу органічних розчинників).

"Тобто на АЗС "БРСМ" нам пише про біопальне, яке по факту виробляється шляхом додавання біоетанолу – зневодненого етилового спирту, підакцизної речовини. А коли ти називаєш біоетанол розчинником і присвоюєш йому відповідний код, це вже без акцизу. (Зараз цю лазівку законодавчо хоче прикрити БЕБ). Згідно зі статистикою "БРСМ", сплата акцизу "Фазором" – 0 (нуль). Що й треба було довести", – зазначив експерт.

Як повідомлялось, "БРСМ-Нафта" стала антилідером рейтингу платників податків поміж ТОП 10 АЗС за підсумками ІІ кварталу 2024 року. У перерахунку на літр проданого пального, мережа сплатила у 7 разів менше податків за лідера.

Раніше лабораторні дослідження виявили у зразках бензину з "БРСМ-Нафта" та МOTTO вміст спирту 25-35%, що вбиває двигун. У «комплекті» йшли перевищення показників сірки, бензолу й підвищений вміст кисню (перша ознака додавання великих обсягів спирту).