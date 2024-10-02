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"БРСМ-Нафта" недоплатила до 254 млн грн налогов во ІІ квартале 2024 года, - "А-95"

Фото: "БРСМ-Нафта" недоплатила до 254 млн грн налогов во ІІ квартале 2024 года
Автор: Александр Мороз

"БРСМ-Нафта" недоплатила во ІІ квартале 2024 года до 254 млн грн налогов. Сеть АЗС платила до 99 коп./л горючего, в то время как ТОП-5 топливного рынка – 2,72 грн/л.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook эксперта горючего рынка, директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна.

По расчетам эксперта, сеть платила не больше 99 коп./л горючего налогов. В то время как ТОП-5 лидеров рынка – 2,72 грн/л.

"Рассчитаем объем недоплаченных "БРСМ" налогов: (2,72 - 0,99) х116 млн л = 200,7 млн грн. Если брать нашу оценку 147 млн л, недостаток - 254 млн грн за квартал", - подчеркнул Куюн.

Также "БРСМ-Нафта" подтвердила наличие собственного производства спирта - ООО "ФАЗОР" (сокращенное название Фастовского завода органических растворителей).

"То есть на АЗС "БРСМ" нам пишет о биотопливо, которое по факту производится путем добавления биоэтанола – обезвоженного этилового спирта, подакцизного вещества. А когда ты называешь биоэтанол растворителем и присваиваешь ему соответствующий код, это уже без акциза. (Сейчас эту лазейку законодав прикрыть БЭБ). Согласно статистике "БРСМ", оплата акциза "Фазором" – 0 (ноль).

Как сообщалось, "БРСМ-Нафта" стала антилидером рейтинга налогоплательщиков между ТОП 10 АЗС по итогам ІІ квартала 2024 года. В пересчете на литр проданного горючего, сеть уплатила в 7 раз меньше налогов, чем лидер.

Ранее лабораторные исследования выявили в образцах бензина из "БРСМ-Нафта" и МOTTO содержание спирта 25-35%, что убивает двигатель. В «комплекте» шли превышение показателей серы, бензола и содержание кислорода (первый признак добавления больших объемов спирта).

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БРСМ-НафтаБензин