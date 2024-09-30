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"БРСМ-Нафта" в другому кварталі 2024 року сплатила 318 млн грн податків

Фото: "БРСМ-Нафта" в другому кварталі 2024 року сплатила 318 млн грн податків (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Група компаній "БРСМ" у другому кварталі 2024 року сплатила до бюджетів різного рівня 318,6 млн грн. Додатково було сплачено 14,1 млн грн податку на землю з 216 АЗС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Всього за вказаний період компанія продала 116 млн літрів пального В кожному літрі пального, реалізованого мережею АЗС "БРСМ-Нафта" – 2,75 грн податків.

За даними видання "НафтоРинок", у третьому кварталі прогнозується збільшення сплати податків компанією на 22-34%, до 3,44 грн з літра пального.

В "БРСМ" виробництвом, імпортом та оптово-роздрібною реалізацією нафтопродуктів наразі задіяно шість юридичних осіб.

"В умовах війни, сумлінна сплата податків, це і є турбота про українців, бо ми зросли та працюємо в Україні", - наголосив директор зі стратегічного розвитку "БРСМ-Нафта" Олександр Мельничук.  

 Також в "БРСМ-Нафта" закликали ЗМІ звертався за офіційною інформацією щодо сплачених податків безпосередньо до прес-служби компанії та не довіряти джерелам, котрі публікують неправдиві дані.  

 

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АЗСБРСМ-Нафта