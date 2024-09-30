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"БРСМ-Нафта" во втором квартале 2024 года уплатила 318 млн грн налогов

Фото: "БРСМ-Нафта" во втором квартале 2024 года уплатила 318 млн грн налогов (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

Группа компаний "БРСМ" во втором квартале 2024 года уплатила в бюджеты разного уровня 318,6 млн грн. Дополнительно было уплачено 14,1 млн грн налога на землю с 216 АЗС. Всего за указанный период компания продала 116 млн литров горючего В каждом литре горючего, реализуемого сетью АЗС "БРСМ-Нафта" - 2,75 грн налогов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным издания "НефтеРынок", в третьем квартале прогнозируется увеличение уплаты налогов компанией на 22-34%, до 3,44 грн с литра горючего.

В "БРСМ" производством, импортом и оптово-розничной реализацией нефтепродуктов задействовано шесть юридических лиц.

"В условиях войны, добросовестная уплата налогов, это и есть забота об украинцах, потому что мы выросли и работаем в Украине", - отмечает директор по стратегическому развитию "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Также в "БРСМ-Нафта" призвали СМИ обращаться за официальной информацией относительно уплаченных налогов непосредственно в пресс-службу компании и не доверять источникам, публикующим ложные данные.

 

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АЗСБРСМ-Нафта