"БРСМ-Нафта" во втором квартале 2024 года уплатила 318 млн грн налогов

По данным издания "НефтеРынок", в третьем квартале прогнозируется увеличение уплаты налогов компанией на 22-34%, до 3,44 грн с литра горючего.

В "БРСМ" производством, импортом и оптово-розничной реализацией нефтепродуктов задействовано шесть юридических лиц.

"В условиях войны, добросовестная уплата налогов, это и есть забота об украинцах, потому что мы выросли и работаем в Украине", - отмечает директор по стратегическому развитию "БРСМ-Нафта" Александр Мельничук.

Также в "БРСМ-Нафта" призвали СМИ обращаться за официальной информацией относительно уплаченных налогов непосредственно в пресс-службу компании и не доверять источникам, публикующим ложные данные.