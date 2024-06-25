Бровары переименуют? В чем причина и придется ли жителям менять документы

21 июня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11364 о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари.

РБК-Украина рассказывает, что известно об этой законодательной инициативе, а также нужно ли горожанам менять документы при условии ее принятия народными избранниками.

Основное о проекте постановления

Инициаторами проекта постановления №11364 выступила группа народных депутатов Украины: Роман Лозинский, Игорь Гузь, Алина Загоруйко, Лариса Билозир, Михаил Соколов, Александр Литвинов, Анна Бондарь, Олег Дунда, Максим Саврасов, Антон Яценко и Дмитрий Микиша.

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства под руководством Елены Шуляк.

24 июня проект постановления был предоставлен для ознакомления.

"Согласно пункту 29 части 1 статьи 85 Конституции Украины, пункту 13 статьи 8 закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", учитывая рекомендацию Национальной комиссии по стандартам государственного языка, Верховная Рада Украины постановляет: переименовать город Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари", - говорится в документе.

Проект постановления №11364 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

Позиция городских властей

Переименование географических объектов в Украине связано с необходимостью приведения их названий в соответствие с:

требованиями действующего законодательства

стандартами государственного языка

30 июня 2023 года решением №236 Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила перечень сел, поселков и городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, а также свои рекомендации по исправлению такой ситуации.

Согласно этому перечню, город Бровары было рекомендовано переименовать в "Бровари" (через букву "и" в конце).

После этого органы местного самоуправления (военные или военно-гражданские администрации) населенных пунктов должны были в шестимесячный срок (со дня обнародования списка на официальном сайте Нацкомиссии):

провести консультации с общественностью

представить на рассмотрение парламента предложения по переименованию населенных пунктов - с целью приведения их названий в соответствие со стандартами государственного языка (с учетом рекомендаций Нацкомиссии)

Вместо этого в комитет ВРУ поступило письмо от исполнительного комитета Броварского городского совета, в котором отмечалось, что "предложения по переименованию города Бровары… - отсутствуют, поскольку нет основания для изменения названия города Бровары".

Исходя из этого, решение о переименовании города должен теперь принимать парламент - на основании рекомендаций Нацкомиссии.

Глава города Игорь Сапожко подтвердил - поскольку соответствующего документа от органа местного самоуправления нет, вопрос будет рассматриваться не в общем списке, а обособленно.

"Окончательную точку в этом вопросе поставит решение Верховной Рады. Надеемся, что народные избранники учтут мнения ученых, историков, исследователей, а главное - общины города Бровары - при рассмотрении этого проекта на пленарном заседании", - подчеркнул мэр в своем Facebook.

Пост Сапожко насчет проекта постановления (скриншот: facebook.com/i.sapozhko)

Стоит отметить, что еще в марте (когда комитет ВРУ поддержал решение о переименовании города Бровары) Сапожко подчеркнул, что при этом не было учтено:

мнения ученых, которые после соответствующего обращения предоставили экспертные заключения по сохранению названия города Бровары

общественное мнение броварчан, которые поддержали петицию о сохранении названия города и высказались в ходе опроса, проводимого независимыми СМИ

"В связи с этим было направлено обращение к председателю ВРУ и народным депутатам Украины с требованием тщательного пересмотра данного вопроса и сохранения названия города Бровары", - сообщил тогда чиновник.

Позиция ученых и местного сообщества (скриншот: facebook.com/i.sapozhko)

Мнения экспертов

Согласно экспертному языковедческому заключению Национальной комиссии по стандартам государственного языка насчет переименования города, форма "Бровары":

является одним из результатов русификации украинского языкового пространства (в частности топонимического)

требует замены удельно украинской формой "Бровари"

Кроме того, Нацкомиссия обратила внимание на параграф 67 действующего Украинского правописания, согласно которому существительные мужского рода, в которых ударение при спряжении переходит с "-ар", "-ир" на окончание (например лексема "бровар" - ремесленник, который варит и продает пиво), принадлежат к мягкой группе и склоняются по следующему образцу:

в единственном числе - "бровар, броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю"

во множественном числе - "броварі, броварів, броварям, броварі (броварів), броварями, на броварях, броварі"

Институт языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины в своем письме подтвердил, что переименование города Бровары:

соответствует нормам современного украинского литературного языка

опирается на давние топонимические украинские национальные традиции

Уточняется, что в разное время в письменных источниках название этого города (давнее - села и городка) фиксировали также как "Бровари" (например, в творчестве Тараса Шевченко).

В Украинском институте национальной памяти также высказались в поддержку "возвращения городу Бровары исторического названия Бровари".

Нужно ли менять документы после переименования

На фоне новостей о потенциальном переименовании города, некоторых из его жителей может беспокоить вопрос - нужно ли будет менять документы после принятия Верховной Радой соответствующего проекта постановления.

По словам адвоката Романа Симутина, из-за смены названия города делать этого не нужно, ведь это:

не является обязательным условием

не влечет никаких правовых последствий (даже для собственников имущества)

То есть ни паспортов, ни каких-либо других документов менять жителям города не придется.