Бровары переименуют? В чем причина и придется ли жителям менять документы
21 июня в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №11364 о переименовании города Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари.
РБК-Украина рассказывает, что известно об этой законодательной инициативе, а также нужно ли горожанам менять документы при условии ее принятия народными избранниками.
Основное о проекте постановления
Инициаторами проекта постановления №11364 выступила группа народных депутатов Украины: Роман Лозинский, Игорь Гузь, Алина Загоруйко, Лариса Билозир, Михаил Соколов, Александр Литвинов, Анна Бондарь, Олег Дунда, Максим Саврасов, Антон Яценко и Дмитрий Микиша.
Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства под руководством Елены Шуляк.
24 июня проект постановления был предоставлен для ознакомления.
"Согласно пункту 29 части 1 статьи 85 Конституции Украины, пункту 13 статьи 8 закона Украины "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии", учитывая рекомендацию Национальной комиссии по стандартам государственного языка, Верховная Рада Украины постановляет: переименовать город Бровары Броварского района Киевской области в город Бровари", - говорится в документе.
Проект постановления №11364 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)
Позиция городских властей
Переименование географических объектов в Украине связано с необходимостью приведения их названий в соответствие с:
- требованиями действующего законодательства
- стандартами государственного языка
30 июня 2023 года решением №236 Национальная комиссия по стандартам государственного языка утвердила перечень сел, поселков и городов, названия которых не соответствуют стандартам государственного языка, а также свои рекомендации по исправлению такой ситуации.
Согласно этому перечню, город Бровары было рекомендовано переименовать в "Бровари" (через букву "и" в конце).
После этого органы местного самоуправления (военные или военно-гражданские администрации) населенных пунктов должны были в шестимесячный срок (со дня обнародования списка на официальном сайте Нацкомиссии):
- провести консультации с общественностью
- представить на рассмотрение парламента предложения по переименованию населенных пунктов - с целью приведения их названий в соответствие со стандартами государственного языка (с учетом рекомендаций Нацкомиссии)
Вместо этого в комитет ВРУ поступило письмо от исполнительного комитета Броварского городского совета, в котором отмечалось, что "предложения по переименованию города Бровары… - отсутствуют, поскольку нет основания для изменения названия города Бровары".
Исходя из этого, решение о переименовании города должен теперь принимать парламент - на основании рекомендаций Нацкомиссии.
Глава города Игорь Сапожко подтвердил - поскольку соответствующего документа от органа местного самоуправления нет, вопрос будет рассматриваться не в общем списке, а обособленно.
"Окончательную точку в этом вопросе поставит решение Верховной Рады. Надеемся, что народные избранники учтут мнения ученых, историков, исследователей, а главное - общины города Бровары - при рассмотрении этого проекта на пленарном заседании", - подчеркнул мэр в своем Facebook.
Пост Сапожко насчет проекта постановления (скриншот: facebook.com/i.sapozhko)
Стоит отметить, что еще в марте (когда комитет ВРУ поддержал решение о переименовании города Бровары) Сапожко подчеркнул, что при этом не было учтено:
- мнения ученых, которые после соответствующего обращения предоставили экспертные заключения по сохранению названия города Бровары
- общественное мнение броварчан, которые поддержали петицию о сохранении названия города и высказались в ходе опроса, проводимого независимыми СМИ
"В связи с этим было направлено обращение к председателю ВРУ и народным депутатам Украины с требованием тщательного пересмотра данного вопроса и сохранения названия города Бровары", - сообщил тогда чиновник.
Позиция ученых и местного сообщества (скриншот: facebook.com/i.sapozhko)
Мнения экспертов
Согласно экспертному языковедческому заключению Национальной комиссии по стандартам государственного языка насчет переименования города, форма "Бровары":
- является одним из результатов русификации украинского языкового пространства (в частности топонимического)
- требует замены удельно украинской формой "Бровари"
Кроме того, Нацкомиссия обратила внимание на параграф 67 действующего Украинского правописания, согласно которому существительные мужского рода, в которых ударение при спряжении переходит с "-ар", "-ир" на окончание (например лексема "бровар" - ремесленник, который варит и продает пиво), принадлежат к мягкой группе и склоняются по следующему образцу:
- в единственном числе - "бровар, броваря, броварю (бровареві), броваря, броварем, на бровареві, броварю"
- во множественном числе - "броварі, броварів, броварям, броварі (броварів), броварями, на броварях, броварі"
Институт языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины в своем письме подтвердил, что переименование города Бровары:
- соответствует нормам современного украинского литературного языка
- опирается на давние топонимические украинские национальные традиции
Уточняется, что в разное время в письменных источниках название этого города (давнее - села и городка) фиксировали также как "Бровари" (например, в творчестве Тараса Шевченко).
В Украинском институте национальной памяти также высказались в поддержку "возвращения городу Бровары исторического названия Бровари".
Нужно ли менять документы после переименования
На фоне новостей о потенциальном переименовании города, некоторых из его жителей может беспокоить вопрос - нужно ли будет менять документы после принятия Верховной Радой соответствующего проекта постановления.
По словам адвоката Романа Симутина, из-за смены названия города делать этого не нужно, ведь это:
- не является обязательным условием
- не влечет никаких правовых последствий (даже для собственников имущества)
То есть ни паспортов, ни каких-либо других документов менять жителям города не придется.
Напомним, ранее мы рассказывали, что ВРУ планирует переименовать 83 населенных пункта в Украине.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, проект постановления №11364, страница Игоря Сапожко в Facebook.
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