В Броварах загинула 11-річна дівчинка, впала з 14 поверху

"Сьогодні про це нам повідомили очевидці близько 12-ї години. Від отриманих травм малолітня померла до приїзду медиків. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області", - розповів він.

За словами очільника поліції області, всі обставини інциденту з’ясовуються.

"Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство", - додав Нєбитов.

Як повідомлялось, в Білій Церкві затримали 25-річного чоловіка, який спочатку кинувся на двох дітей, намагався завдати їм шкоду. Коли ж перехожий заступився за дітей, нападник відкрив стрілянину.

Нагадаємо, 11 лютого поліцейські затримали чоловіка, що погрожував гранатою продавчині в Броварах. Крім того, під час обшуку в його рюкзаку правоохоронці виявили купу "сюрпризів"