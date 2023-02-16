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В Броварах загинула 11-річна дівчинка, впала з 14 поверху

Фото: в Броварах загинула 11-річна дівчинка, впала з 14 поверху (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 16 лютого, в Броварах Київської області трапилась трагедія. 11-річна дівчинка загинула після падіння з 14 поверху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Сьогодні про це нам повідомили очевидці близько 12-ї години. Від отриманих травм малолітня померла до приїзду медиків. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції Київської області", - розповів він.

За словами очільника поліції області, всі обставини інциденту з’ясовуються.

"Причиною нещасного випадку, за попередніми даними, може бути самогубство", - додав Нєбитов.

Як повідомлялось, в Білій Церкві затримали 25-річного чоловіка, який спочатку кинувся на двох дітей, намагався завдати їм шкоду. Коли ж перехожий заступився за дітей, нападник відкрив стрілянину.

Нагадаємо, 11 лютого поліцейські затримали чоловіка, що погрожував гранатою продавчині в Броварах. Крім того, під час обшуку в його рюкзаку правоохоронці виявили купу "сюрпризів"

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