В Броварах погибла 11-летняя девочка, упала с 14 этажа

"Сегодня об этом нам сообщили очевидцы около 12 часов. От полученных травм ребенок умер до приезда медиков. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции Киевской области", - рассказал он.

По словам главы полиции области, все обстоятельства инцидента выясняются.

"Причиной несчастного случая, по предварительным данным, может быть самоубийство", - добавил Небытов.

Как сообщалось, в Белой Церкви задержали 25-летнего мужчину, который сначала бросился на двоих детей, пытался навредить им. Когда прохожий вступился за них, преступник открыл стрельбу.

Напомним, 11 февраля полицейские задержали мужчину, который угрожал гранатой продавщице в Броварах. Кроме того, во время обыска в его рюкзаке правоохранители обнаружили кучу "сюрпризов".