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В Броварах усиливают контроль на блокпостах: названа причина

Фото: в Броварах усилят контроль на блокпостах (t me UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Броварском районе Киевской области в ближайшие дни усилят контроль на блокпостах. Там проведут учения военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram.

Плановые тренировки военных будут проводиться 18 и 19 июля. Военная администрация предупредила местных жителей, что в эти дни могут ввести дополнительные меры безопасности и усилить контроль на блокпостах.

"Просим с пониманием отнестись к данным мерам", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Броварах мужчина получил огнестрельные ранения, убегая от бойцов территориальной обороны, которые патрулировали город во время комендантского часа.

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БроварыКиевская область