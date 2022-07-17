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У Броварах посилюють контроль на блокпостах: названа причина

Фото: у Броварах посилять контроль на блокпостах (t me UA_National_Police)
Автор: Наталія Юрченко

У Броварському районі Київської області найближчими днями посилять контроль на блокпостах. Там проведуть навчання військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram.

Планові тренування військових будуть проводитися 18 та 19 липня. Військова адміністрація попередила місцевих жителів, що у ці дні можуть запровадити додаткові заходи безпеки та посилити контроль на блокпостах.

"Просимо з розумінням поставитися до даних заходів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно у Броварах чоловік отримав вогнепальні поранення, тікаючи від бійців територіальної оборони, які патрулювали місто під час комендантської години.

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БроварыКиївська область