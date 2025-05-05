У Броварах собака напав на школярів: семеро дітей у лікарні

Схожий інцидент у Броварах

Нагадаємо, нещодавно під Києвом у Броварах американський стаффордширський тер'єр напав на семирічного хлопчика на території спортивного майданчика, який знаходиться біля будинку №10 на вул. Незалежності.

За словами очевидця, хлопчик катався на гойдалках на дитячому майданчику, яка межує з футбольним полем, яке огороджене сіткою. В той момент по полю жінка вигулювала свою собаку. Тварина без намордника і повідка бігав всередині огорожі.

Чоловік йшов додому, коли раптом почув крики. Він повернувся і побачив, як жінка відтягує пса від дитини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.