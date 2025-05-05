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В Броварах собака напала на школьников: семеро детей в больнице

Фото: в Броварах собака напала на школьников (brovary.net.ua)
Автор: Татьяна Степанова

В Броварах Киевской области неизвестная собака напала на школьников возле лицеев. Семеро детей госпитализированы с травмами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Броваров Игоря Сапожко.

"Около 13 часов на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака совершила нападение на школьников, которые вышли после уроков из учебных заведений. По словам очевидцев, животное не похоже на бездомное, скорее всего собака имеет хозяев", - сообщил Сапожко.

По его словам, семеро детей сейчас госпитализированы с травмами легкой и средней степени. Их состояние удовлетворительное. Всем оказана необходимая медицинская помощь и проведена вакцинация.

Сейчас дети находятся под постоянным наблюдением врачей.

"Сообщили в полицию, специалистов Госпродпотребслужбы и отдела лабораторных исследований. Проводится расследование инцидента. Ситуацию держу под личным контролем", - добавил мэр.

 

Похожий инцидент в Броварах

Напомним, недавно под Киевом в Броварах американский стаффордширский терьер напал на семилетнего мальчика на территории спортивной площадки, которая находится возле дома №10 на ул.

По словам очевидца, мальчик катался на качелях на детской площадке, которая граничит с футбольным полем, которое ограждено сеткой. В тот момент по полю женщина выгуливала свою собаку. Животное без намордника и поводка бегало внутри ограждения.

Мужчина шел домой, когда вдруг услышал крики. Он вернулся и увидел, как женщина оттягивает пса от ребенка.

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Киевская областьБровары