В Броварах собака напала на школьников: семеро детей в больнице

"Около 13 часов на территории между 5 и 8 лицеем неизвестная собака совершила нападение на школьников, которые вышли после уроков из учебных заведений. По словам очевидцев, животное не похоже на бездомное, скорее всего собака имеет хозяев", - сообщил Сапожко.

По его словам, семеро детей сейчас госпитализированы с травмами легкой и средней степени. Их состояние удовлетворительное. Всем оказана необходимая медицинская помощь и проведена вакцинация.

Сейчас дети находятся под постоянным наблюдением врачей.

"Сообщили в полицию, специалистов Госпродпотребслужбы и отдела лабораторных исследований. Проводится расследование инцидента. Ситуацию держу под личным контролем", - добавил мэр.