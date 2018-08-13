В Броварах в реабилитационном центре удерживают людей против их воли, - омбудсмен

Новости Происшествия 13.08.2018 - 20:15
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Принудительные действия к людям были применены не смотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов

В Броварах в реабилитационном центре "За жизнь" удерживают людей против их воли. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Как отмечается, в этом реабилитационном центре находится 21 человек с нарко - и алко - зависимостью и с расстройствами психики.

"Во время конфиденциального общения 12 людей сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников", - говорится в сообщении.

В Броварах в реабилитационном центре удерживают людей против их воли, - омбудсмен

Как отмечается, принудительные действия к людям были применены не смотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих людей. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю.

"Во время мониторингового визита выявлено 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девочек, которые находятся здесь вместе со взрослыми по согласию своих родителей", - сообщает Денисова.

В Броварах в реабилитационном центре удерживают людей против их воли, - омбудсменФото: реабилитационный центр "За жизнь" (www.facebook.com/pol.kievregion)

В полиции Киевской области в Facebook сообщают, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)

В Броварах в реабилитационном центре удерживают людей против их воли, - омбудсмен

Напомним, что раннее полиция открыла уголовное производство по факту избиение воспитанников детского приюта в Волынской области.

Добавим, что ранее Денисова сообщила об избиении детей в приюте в Волынской области. Следы побоев и крови на одежде были обнаружены у десяти детей. Ни один из сотрудников приюта не сообщил о ситуации в заведении.

 

Денисова: ложные сведения о Сенцове могли предоставить работники колонии Денисова обсудила с омбудсменом РФ оказание помощи морякам судов "Норд" и "ЯМК-0041"
Теги:  Киев,  Бровары,  реабилитация,  Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС