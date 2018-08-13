В Броварах в реабилитационном центре удерживают людей против их воли, - омбудсмен

Принудительные действия к людям были применены не смотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов

В Броварах в реабилитационном центре "За жизнь" удерживают людей против их воли. Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

Как отмечается, в этом реабилитационном центре находится 21 человек с нарко - и алко - зависимостью и с расстройствами психики.

"Во время конфиденциального общения 12 людей сообщили о желании покинуть заведение. Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них были помещены сюда по инициативе родственников", - говорится в сообщении.

Как отмечается, принудительные действия к людям были применены не смотря на отсутствие каких-либо решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих людей. Также пациенты заведения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю.

"Во время мониторингового визита выявлено 80-летнюю женщину, которая не является больной, и двух несовершеннолетних 14-летних девочек, которые находятся здесь вместе со взрослыми по согласию своих родителей", - сообщает Денисова.

Фото: реабилитационный центр "За жизнь" (www.facebook.com/pol.kievregion)

В полиции Киевской области в Facebook сообщают, что по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека)

Напомним, что раннее полиция открыла уголовное производство по факту избиение воспитанников детского приюта в Волынской области.

Добавим, что ранее Денисова сообщила об избиении детей в приюте в Волынской области. Следы побоев и крови на одежде были обнаружены у десяти детей. Ни один из сотрудников приюта не сообщил о ситуации в заведении.