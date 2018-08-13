У Броварах у реабілітаційному центрі утримують людей проти їхньої волі, - омбудсмен

Примусові дії до людей були застосовані незвачаючи на відсутність жодних рішень судових органів

У Броварах у реабілітаційному центрі "За життя" утримують людей проти їхньої волі. Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, у цьому реабілітаційному центрі перебуває 21 людина з нарко- та алко- залежністю та з розладами психіки.

"Під час конфіденційного спілкування 12-ро з них повідомили про бажання залишити заклад. Також вони розповіли, що потрапили до "центру" проти волі, більшість з них була поміщена сюди за ініціативою родичів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, примусові дії до людей були застосовані незвачаючи на відсутність жодних рішень судових органів, медичних закладів і згоди самих осіб. Також пацієнти закладу повідомили про вживання ними невідомих медичних препаратів, які подавляли їх волю.

"Під час моніторингового візиту виявлено 80-річну жінку, яка не є хворою, і двох неповнолітніх 14-річних дівчат, які перебувають тут разом з дорослими за згодою своїх батьків", - повідомляє Денісова.

Фото: реабілітаційний центр "За життя" (www.facebook.com/pol.kievregion)

У поліції Київської області у Facebook повідомляють, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)

Нагадаємо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області.

Додамо, що раніше Денісова повідомила про побиття дітей у притулку у Волинській області. Сліди побиття та крові на одязі були виявлені у десятьох дітей. Жоден із співробітників притулку не повідомив про ситуацію у закладі.