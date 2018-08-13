У Броварах у реабілітаційному центрі утримують людей проти їхньої волі, - омбудсмен

Новини Надзвичайні події 13.08.2018 - 20:15
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)
Фото: Людмила Денисова (yatsenyuk.org.ua)

Примусові дії до людей були застосовані незвачаючи на відсутність жодних рішень судових органів

У Броварах у реабілітаційному центрі "За життя" утримують людей проти їхньої волі. Про це повідомляє український омбудсмен Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначається, у цьому реабілітаційному центрі перебуває 21 людина з нарко- та алко- залежністю та з розладами психіки.

"Під час конфіденційного спілкування 12-ро з них повідомили про бажання залишити заклад. Також вони розповіли, що потрапили до "центру" проти волі, більшість з них була поміщена сюди за ініціативою родичів", - йдеться у повідомленні.

У Броварах у реабілітаційному центрі утримують людей проти їхньої волі, - омбудсмен

Як зазначається, примусові дії до людей були застосовані незвачаючи на відсутність жодних рішень судових органів, медичних закладів і згоди самих осіб. Також пацієнти закладу повідомили про вживання ними невідомих медичних препаратів, які подавляли їх волю.

"Під час моніторингового візиту виявлено 80-річну жінку, яка не є хворою, і двох неповнолітніх 14-річних дівчат, які перебувають тут разом з дорослими за згодою своїх батьків", - повідомляє Денісова.

У Броварах у реабілітаційному центрі утримують людей проти їхньої волі, - омбудсменФото: реабілітаційний центр "За життя" (www.facebook.com/pol.kievregion)

У поліції Київської області у Facebook повідомляють, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини)

У Броварах у реабілітаційному центрі утримують людей проти їхньої волі, - омбудсмен

Нагадаємо, що Національна поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття вихованців дитячого притулку у Волинській області.

Додамо, що раніше Денісова повідомила про побиття дітей у притулку у Волинській області. Сліди побиття та крові на одязі були виявлені у десятьох дітей. Жоден із співробітників притулку не повідомив про ситуацію у закладі.

 

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Теги:  Київ,  Бровары,  реабилитация,  Денисова  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС