В Броварах полиция предотвратила незаконную продажу антисептиков на 320 тыс. гривен

В Киевской области правоохранители разоблачили нелегальную продажу антисептической продукции через интернет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным правоохранителей, 24-летний житель Броваров разместил в интернете объявление о продаже антисептиков в больших объемах. За литр антисептической жидкости мужчина просил 300 гривен. Полицейские изъяли у него 368 литров антисептика общей стоимостью 120 тысяч гривен.

Еще один житель Броваров продавал антисептики по цене 100 гривен за 200 мл. В ходе обысков правоохранители изъяли у него 4 тысячи полиэтиленовых емкостей на сумму в 200 тысяч гривен. Емкости направили на проведение исследований.

"В отношении обоих нарушителей правоохранители составили админпротоколы за ч. 1 ст. 164 (Нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - рассказали в полиции.

Отмечается, что нарушителям грозит штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкасской области СБУ предотвратила экспорт масштабной партии медицинских масок, что запрещено постановлением Кабмина. Местный житель наладил поставки масок в одной из стран Европейского союза. Мужчина планировал продать маски по цене в 2,5 евро за штуку.