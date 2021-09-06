ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Броварах открылась современная клиника Медицинской сети «Добробут» с центром вертебрологии и отделением неотложной помощи

Новина українською →
Понедельник 06 сентября 2021 14:42
В Броварах открылась современная клиника Медицинской сети «Добробут» с центром вертебрологии и отделением неотложной помощи

В городе Бровары 3 сентября начал работу 19-тый центр Медицинской сети «Добробут». Новый медицинский центр для детей и взрослых находится по адресу: ул. Киевская, 221 Б.

Клиника стала самым крупным частным медицинским центром в городе – ежедневно учреждение может принимать до 650 пациентов амбулаторно.

В Броварах открылась современная клиника Медицинской сети «Добробут» с центром вертебрологии и отделением неотложной помощи

Медицинский центр предоставляет широкий спектр услуг:

  • поликлинический приём детей и взрослых врачами общей практики;
  • консультативный приём врачей узких направлений: ЛОР, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, уролог и т.д.;
  • патронаж детей до 1-го года жизни;
  • женская консультация с возможностью взятия на учет беременности;
  • плановые медицинские осмотры;
  • лечение и реабилитация при заболеваниях позвоночника и опорно-двигательного аппарата;
  • неотложная помощь;
  • вакцинация детей и взрослых;
  • инструментальная диагностика на самом современном оборудовании от ведущих мировых производителей: МРТ, КТ, УЗИ, рентгенография, ЭКГ, ЭХО КГ и т.д.;
  • лабораторно-диагностические исследования всех видов, включая экспресс-диагностику COVID-19;
  • также в центре работают аптека и оптика.

Отделение вертебрологии воплощает мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного аппарата — здесь для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план лечения и реабилитации, учитывая имеющиеся заболевания и особенности организма. Взаимодействие специалистов разных направлений позволяет всесторонне оценить состояние пациента и найти оптимальный подход к решению проблем.

Также на базе центра функционирует отделение неотложной помощи. Бригады “Добробута” на страже круглосуточно, 7 дней в неделю. Они оборудованы всем необходимым для предоставления первой медицинской помощи, транспортировки в медицинское учреждение, проведения диагностических процедур и выполнения врачебных назначений на дому.

Торжественное мероприятие открыл официальной речью генеральный директор ММ «Добробут» Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети: «Наша главная амбитная цель – развивать в Украине Медицинскую сеть «Добробут», которая вернет украинской медицине доверие людей. Первым шагом к реализации этой цели стало открытие клиники в городе Ирпинь. А сегодня мы празднуем открытие уже второго медицинского центра за пределами Киева – в городе Бровары! Мы счастливы, что клиника начала работать, поскольку теперь еще больше людей смогут получить качественные медицинские услуги».

В Броварах открылась современная клиника Медицинской сети «Добробут» с центром вертебрологии и отделением неотложной помощи

Заместительница мера города Бровары Виноградова Лариса Николаевна, которая также присутствовала на мероприятии, заметила: «Наша общественность насчитывает около 200 тысяч жителей вместе с поселками Княжичи, Требухов и Переможець. Открытие медицинского центра «Добробут» это возможность получить в нашем городе медицинскую помощь высшего стандарта. От себя и общественности благодарю за решение открыть современное отделение «Добробут» именно в Броварах!»

Мероприятие прошло в теплой, непринужденной атмосфере. Свыше 20 представителей СМИ посетили официальное открытие клиники. Увидеть центр лично также собрались партнеры сети и уважаемое медицинское сообщество.

Более подробно о медицинском центре для детей и взрослых в Броварах можно узнать на сайте www.dobrobut.com

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину
Украина может перейти в "желтую" зону уже с 13 сентября: Минздрав направил представление Кабмину
DAILY
Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без гарантий по транзиту. Чем закончились переговоры Зеленского и Байдена по энергетике