У Броварах електропостачання має з'явитися опівночі, - мер

У Броварах Київської області електропостачання заздалегідь мають відновити до півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

Він також нагадав, що важливо при відновленні електропостачання підключати побутові прилади поступово, щоб максимально уникнути перевантажень у мережі.

За словами Сапожка, енергетики мають вкластися в озвучений представниками ДПЕК графік подачі світла, якщо у процесі ремонту не виникне додаткових проблемних ситуацій.

Раніше мер Ірпеня заявив, що по всій Київській області вимикатимуть електроенергію під час повітряних тривог, щоб уникнути можливих серйозних аварій.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по території України.

У Київській області було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків. У деяких громадах виникли перебої із зв'язком, водо- та теплопостачанням.

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