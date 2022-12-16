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У Броварах електропостачання має з'явитися опівночі, - мер

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П'ятниця 16 грудня 2022 21:25
У Броварах електропостачання має з'явитися опівночі, - мер Фото: електропостачання у Броварах мають відновити опівночі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У Броварах Київської області електропостачання заздалегідь мають відновити до півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Броварів Ігоря Сапожка.

За словами Сапожка, енергетики мають вкластися в озвучений представниками ДПЕК графік подачі світла, якщо у процесі ремонту не виникне додаткових проблемних ситуацій.

Він також нагадав, що важливо при відновленні електропостачання підключати побутові прилади поступово, щоб максимально уникнути перевантажень у мережі.

Раніше мер Ірпеня заявив, що по всій Київській області вимикатимуть електроенергію під час повітряних тривог, щоб уникнути можливих серйозних аварій.

Нагадаємо, 16 грудня росіяни вдалися до дев'ятої масованої атаки по території України.

У Київській області було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та дев'ять приватних будинків. У деяких громадах виникли перебої із зв'язком, водо- та теплопостачанням.

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Бровари Київська область Електроенергія
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