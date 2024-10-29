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Бронзовий призер УПЛ несподівано забрав обидві нагороди туру УПЛ

Фото: Хрвоє іліч забив сам і допоміг партнеру по команді (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга за підсумками 11-го туру віддала нагороди найкращим гравцеві та тренеру представникам криворізького "Кривбаса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Півзахисник криворіжців Хрвоє Іліч – футболіст туру чемпіонату України. Він зіграв важливу роль в домашній перемозі над черкаським ЛНЗ (3:1).

Саме хорват відкрив рахунок у протистоянні з "насінниками" в середині першої половини. Іліч отримав м'яч на куті воротарського майданчика та відправив лівою у дальній кут. У другому таймі балканський хавбек навісом із кутового знайшов на ближній стійці Понєдєльніка.

Натомість керманич "Кривбаса" Юрій Вернидуб – найкращий тренер 11-го туру. Під його керівництвом криворіжці здобули другу перемогу поспіль, набрали 17 очок і піднялися в топ-5 Прем'єр-ліги. Відставання від першої трійки, яку команда замкнула в попередньому сезону, 5 пунктів.

Найкращих гравця і тренера туру визначили експерти та коментатори УПЛ ТБ, а також журналісти низки видань, зокрема і РБК-Україна. Іліч у голосуванні випередив Паламарчука, Караваєва, Безерру та Назаренка, а Вернидуб виявився кращим за Ротаня і Бартуловіча. Символічна збірна туру в схемі 4-5-1: Паламарчук – Караваєв, Біловар, Драмбаєв, Корнієнко – Безерра, Іліч, Яцик, Бруніньйо, Назаренко – Будківський.

 

До слова, раніше "Динамо" зіграло внічию з "Шахтарем" у Класичному УПЛ.

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Чемпіонат УкраїниУПЛЮрий Вернидуб