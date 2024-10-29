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Бронзовый призер УПЛ неожиданно забрал обе награды тура

Фото: Хрвое илич забил сам и помог партнеру по команде (facebook.com/fckryvbas)
Автор: Антон Федорцив

Украинская Премьер-лига по итогам 11-го тура отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям криворожского "Кривбасса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник криворожцев Хрвое Илич – футболист тура чемпионата Украины. Он сыграл немаловажную роль в домашней победе над черкасским ЛНЗ (3:1).

Именно хорват открыл счет в противостоянии с "семенниками" в середине первой половины. Илич получил мяч на углу вратарской и отправил левой в дальний угол. Во втором тайме балканский хавбек навесом с углового нашел на ближней штанге Понедельника.

Зато наставник "Кривбасса" Юрий Вернидуб – лучший тренер 11-го тура. Под его руководством криворожцы одержали вторую победу подряд, набрали 17 очков и поднялись в топ-5 Премьер-лиги. Отставание от первой тройки, которую команда замкнула в предыдущем сезоне, 5 пунктов.

Лучших игрока и тренера тура определили эксперты и комментаторы УПЛ ТВ, а также журналисты ряда изданий, в том числе и РБК-Украина. Илич в голосовании опередил Паламарчука, Караваева, Безерру и Назаренко, а Вернидуб оказался лучше Ротаня и Бартуловича. Символическая сборная тура в схеме 4-5-1: Паламарчук – Караваев, Биловар, Драмбаев, Корниенко – Безерра, Илич, Яцык, Бруниньо, Назаренко – Будкивский.

 

К слову, ранее "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" в Классическом УПЛ.

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